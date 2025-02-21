Гаубиці перетворюються на легкі мішені. "АТЕШ" дізнався про серйозну проблему РФ на півдні України

Так, агенти зафіксували серйозні перебої з ПММ у російських військ.

"У 144-му ОМСП артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним паливом, через що техніка не може виконувати бойові завдання", - йдеться в повідомленні.

Водночас сусідні підрозділи висловлюють крайнє невдоволення, оскільки небоєздатні гаубиці перетворюються на легкі мішені й можуть спровокувати удари по їхніх позиціях.

"Окупанти розуміють проблему, але оперативно вирішити її не здатні", - констатують партизани.