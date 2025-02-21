Гаубиці перетворюються на легкі мішені. "АТЕШ" дізнався про серйозну проблему РФ на півдні України

Окупанти відчувають проблеми з паливом на лівобережжі Херсонської області. Саме тому гаубиці ворога перетворюються на легкі мішені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Так, агенти зафіксували серйозні перебої з ПММ у російських військ.
"У 144-му ОМСП артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним паливом, через що техніка не може виконувати бойові завдання", - йдеться в повідомленні.
Водночас сусідні підрозділи висловлюють крайнє невдоволення, оскільки небоєздатні гаубиці перетворюються на легкі мішені й можуть спровокувати удари по їхніх позиціях.
"Окупанти розуміють проблему, але оперативно вирішити її не здатні", - констатують партизани.
Українські сили оборони постійно завдають ударів по нафтобазах у Росії. Причому, у 2025 році ці удари стали частішими.
Це підтверджує і статистика. З початку 2025 року під атаки потрапили нафтові об'єкти РФ у десяти областях.
Зокрема, в ніч на 19 лютого було атаковано Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.