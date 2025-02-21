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Гаубиці перетворюються на легкі мішені. "АТЕШ" дізнався про серйозну проблему РФ на півдні України

Фото: партізани дізналися про серйозну проблему РФ на півдні України
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти відчувають проблеми з паливом на лівобережжі Херсонської області. Саме тому гаубиці ворога перетворюються на легкі мішені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, агенти зафіксували серйозні перебої з ПММ у російських військ.

"У 144-му ОМСП артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним паливом, через що техніка не може виконувати бойові завдання", - йдеться в повідомленні.

Водночас сусідні підрозділи висловлюють крайнє невдоволення, оскільки небоєздатні гаубиці перетворюються на легкі мішені й можуть спровокувати удари по їхніх позиціях.

"Окупанти розуміють проблему, але оперативно вирішити її не здатні", - констатують партизани.

 

Удари дронів по НПЗ у Росії

Українські сили оборони постійно завдають ударів по нафтобазах у Росії. Причому, у 2025 році ці удари стали частішими.

Це підтверджує і статистика. З початку 2025 року під атаки потрапили нафтові об'єкти РФ у десяти областях.

Зокрема, в ніч на 19 лютого було атаковано Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військ.

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