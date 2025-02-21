Гаубицы превращаются в легкие мишени. "АТЕШ" узнал о серьезной проблеме РФ на юге Украины

Оккупанты испытывают проблемы с топливом на левобережье Херсонской области. Именно поэтому гаубицы врага превращаются в легкие мишени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Оккупанты понимают проблему, но оперативно решить ее не способны", - констатируют партизаны.

Одновременно соседние подразделения выражают крайнее недовольство, поскольку небоеспособные гаубицы превращаются в легкие мишени и могут спровоцировать удары по их позициям.

"В 144-м ОМСП артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" заправлены летним дизельным топливом, из-за чего техника не может выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении.

Так, агенты зафиксировали серьезные перебои с ГСМ у российских войск.

Удары дронов по НПЗ в России

Украинские силы обороны постоянно наносят удары по нефтебазам в России. Причем, в 2025 году эти удары стали более частыми.

Это подтверждает и статистика. С начала 2025 года под атаки попали нефтяные объекты РФ в десяти областях.

В частности, в ночь на 19 февраля был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ. Он играет важную роль в обеспечении топливом российских войск.

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