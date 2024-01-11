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Гаубицы, боеприпасы и не только. Латвия анонсировала новый пакет помощи Украине

Фото: Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии и президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Новый пакет помощи 

Как отметил Ринкевичс, Латвия и в дальнейшем продолжит оказывать помощь Украине. В частности он проинформировал украинского коллегу о новом пакете помощи, который будет включать: 

  • гаубицы; 
  • боеприпасы; 
  • противотанковое оружие; 
  • вертолеты; 
  • дроны;
  • устройства связи; 
  • экипировка. 

"Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках "Рамштайна", - добавил лидер Латвии. 

Подписаны новые соглашения 

Ринкевичс и Зеленский подписали меморандумы о сотрудничестве в военные сфере, в том же числе по изготовлению дронов, которые являются важными для Украины. 

"Будет также межправительственное соглашение о помощи Украине. Ранее Сейм проголосовал предоставить более 500 млн евро на программу по реконструкции в течение 3 лет - программа будет концентрироваться на Черниговскую область", - добавил президент Латвии.

Турне Зеленского по странам Балтии

Вчера, 10 января, президент Украины прибыл с рабочим визитом в Вильнюс, где провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В частности лидеры стран подписали двусторонние соглашения.

Уже сегодня, 11 января, Зеленский посетил Эстонию, где также провел ряд важных встреч после чего отправился в Латвию.

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