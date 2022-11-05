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Били из "Градов", "Ураганов", атаковали "шахедами". Есть погибшие из-за обстрелов Донецкой области

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Донбасс, Суббота 05 ноября 2022 11:54
Били из "Градов", "Ураганов", атаковали "шахедами". Есть погибшие из-за обстрелов Донецкой области Фото: оккупанты 24 раза обстреляли Донецкую область за сутки (mvs.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки российские оккупанты больше 20 раз обстреляли Донецкую область из "Градов", "шахедов", "Ураганов". Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Полицейские Донецкой области зафиксировали последствия 24 российских обстрелов, - говорится в сообщении. - Российские войска обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Торецк, Курахово, Мирноград, Покровск, Дружковка, Лиман, пгт Щербиновка, Большая Новоселка, Кураховка, села Георгиевка, Времеевка, Карловка, Дружба, Водяное.

Так, россияне применили ракеты С-300, БПЛА Shahed-136, РОСВ "Ураган", "Град", артиллерию, танки, минометы. Уничтожены и повреждены 24 гражданских объекта, в том числе девять жилых домов, завод, ТЭС, админздания, церковь, магазин.

"За прошедшие сутки враг трижды обстрелял Бахмут. В результате попадания вражеских снарядов был поврежден объект инфраструктуры. Есть убитые и раненые", - добавляют в полиции.

Кроме того, травмированы от артиллерийских обстрелов в Авдеевке, Мирнограде, Курахово. Также в селе Дружба Торецкой общины от вражеских ударов погибли и получили травмы гражданские жители.

Как пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, за сутки в Донецкой области трое людей погибли, еще 8 получили ранения.

Как сообщалось, в ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары с комплексов С-300 по Запорожской области. Из-за атаки повреждены три предприятия и автомобили.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

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