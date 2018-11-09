Гройсман незадоволений станом справ у ДАБІ

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман порадив Кудрявцеву більш наполегливо працювати над наведенням порядку в галузі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив невдоволення станом справ Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) і порадив керівнику відомства Олексію Кудрявцеву більш наполегливо працювати над наведенням порядку в галузі. Про це Гройсман сказав час години уряду у Верховній раді сьогодні, 9 листопада, відповідаючи на питання нардепа Володимира Ар'єва про можливі корупційні зловживання у ДАБІ.

"Я і сам незадоволений сьогодні станом справ Державної архітектурно-будівельної інспекції, думаю, що керівнику потрібно більш наполегливо працювати над наведенням порядку", - заявив Гройсман.

У той же прем'єр нагадав, що урядом вживаються реформаторські зусилля в сфері будіндустрії. Зокрема, з 1 вересня Кабінет міністрів схвалив нові архітектурно-будівельні норми, які, за словами Гроймсмана "дозволяють працювати і будувати, уникаючи зайвої бюрократії".

Державну архітектурно-будівельну інспекцію з травня 2015 очолює Олексій Кудрявцев, колишній депутат партії "Батьківщина" у місцевій раді Бориспільського району Київської області.

На цьому тижні низка ЗМІ повідомили про намір Кудрявцева балотуватися від партії "Батьківщина" в парламент по одному з мажоритарних округів Київської області, що охоплює територію Бориспільського району. При цьому сам Кудрявцев офіційно заперечує свої зв'язки з Юлією Тимошенко і партією "Батьківщина".