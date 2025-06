Горячий дуэт: Брэд Питт и его младшая на 30 лет невеста покорили парным "луком"

Инес де Рамон появилась на премьере в Нью-Йорке в элегантном, но дерзком образе, который невозможно было не заметить.

Свои длинные черные волосы она собрала в высокий объемный пучок, оставив несколько прядей, мягко обрамляющих лицо.

Макияж Инес был безупречным - с акцентом на сияющее покрытие кожи и блеск для губ с ягодным оттенком.

Для выхода с Брэдом Питтом она выбрала белый облегающий топ с воротником-халтером, открытой спиной и глубоким декольте.

Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: Getty Images)

Легкий прозрачный материал деликатно подчеркивал ее хрупкую талию.

Верх она сочетала с прозрачной макси-юбкой, украшенной мерцающими стразами и легкими перьями.

Образ завершал массивный черный ремень с крупной пряжкой - стильный контраст к нежному луку.

Инес дополнила наряд белыми туфлями на каблуках, компактной сумочкой на цепочке и серьгами с бриллиантами.

Брэд Питт, как всегда, остановился на классике: темно-синий костюм с черными лацканами, белая рубашка, лакированные туфли и стильные солнцезащитные очки.

Пара не скрывала своих чувств - они с улыбками позировали перед камерами, обнимались и весело смеялись.

Инес буквально сияла рядом с актером, который смотрел на нее с нежностью и восхищением.

