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Горячее Солнца: как алмазные дожди в космосе изменят технологии на Земле

08:11 26.08.2026 Ср
2 мин
Почему дождь из драгоценностей закономерно?
aimg Ольга Завада
Горячее Солнца: как алмазные дожди в космосе изменят технологии на Земле Лазеры создали давление в десятки миллионов атмосфер (фото: Unsplash)
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Ученые воспроизвели в лаборатории сверхэкстремальные условия недр Нептуна и Урана. Это не только раскрыло тайны алмазных дождей на ледяных гигантах, но может утроить выход энергии в термоядерных реакторах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Ученые объяснили: глубоко под верхними слоями атмосфер Нептуна и Урана царят колоссальные давления и температуры. В этих экстремальных условиях углерод превращается в алмазы, буквально выпадающие в виде дождя вглубь планет.

В течение длительного времени у ученых были теоретические модели этих процессов, однако новое исследование позволило заглянуть в глубочайшие регионы ледяных гигантов.

Эксперименты на грани физических возможностей

Американские физики взяли микроскопические образцы алмазов и подвергли их воздействию сверхмощных лазерных шоковых волн.

Это позволило добиться давления в десятки миллионов атмосфер (терапаскальный уровень) и температур, превышающих поверхностные показатели Солнца.

В ходе испытаний ученые смогли в режиме реального времени измерить:

  • Атомная структура углерода при сжатии.
  • Точные показатели температуры и густоты материала.
  • Оптическую отражательную способность вещества.

Предыдущие компьютерные модели предполагали, что перед плавлением кристаллическая решетка алмаза проходит через промежуточную фазу.

Однако эксперимент доказал: атомы углерода остаются жестко зафиксированными в структуре алмаза вплоть до момента полного перехода в жидкое состояние.

Это объясняется тем, что во время одного сверхбыстрого шокового удара материал просто не успевает изменить структуру.

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Прорыв для земной термоядерной энергетики

Помимо фундаментальных знаний о космосе эксперимент дал важный практический результат для земных технологий.

Выявленные свойства сжатия алмазов могут значительно улучшить системы инерциального термоядерного синтеза (ICF), которыми занимается ливерморская установка National Ignition Facility (NIF).

В таких реакторах процесс начинается с микроскопической алмазной капсулы с топливом, сжимаемой лазерами.

Исследование показало, что использование более медленных начальных шоковых волн позволяет полностью расплавить алмаз с меньшими затратами энергии. Это делает термоядерное топливо более компактным и потенциально позволяет утроить итоговый выход энергии при той же мощности лазеров.

Ученые подытожили: полученные данные станут атомными ориентирами для квантового моделирования поведения материи в экстремальных условиях и ускорят разработку чистой термоядерной энергетики.

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