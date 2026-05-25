"Горячая фаза" войны закончится до зимы? Нардеп раскрыла детали встречи с Зеленским

По словам нардепа, львиная часть встречи президента с фракцией была посвящена перспективе завершения "горячей фазы" войны.

"Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить "горячую фазу". Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель - не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление", - рассказала она.

Кроме того, как написала Василевская-Смаглюк в Telegram, сейчас Украина ожидает от Европы, которого она выберет своим представителем на переговорах о мире. Также в Украине ожидается делегация из США уже в ближайшее время.

"Много говорили о перспективах членства в ЕС. Президент сказал, что мы, народные депутаты, выполнили абсолютно все требования для открытия всех переговорных кластеров и до лета их должны открыть. По вопросу ассоциированного членства без права голоса и без торгово-экономических перспектив - это членство не даст украинцам ощущение справедливости", - добавила она.

Украина стабилизировала фронт

Напомним, сегодня в вечернем обращении Зеленский заявил, что Украина стабилизировала фронт. По его словам, это удалось сделать благодаря смелости людей, дронам, различным технологическим решениям, "мидлстрайкам" и дальнобойным ударам по российской нефти.