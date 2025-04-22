Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

Как утверждают юристы университета в иске, правительство США приостановило финансирование Гарварда после того, как тот отказался выполнить "неконституционные требования" по пересмотру политики управления, дисциплины и найма, а также программ разнообразия.

Иск был подан в суд в Массачусетсе.

Перед этим администрация Трампа обвинила старейший и богатейший университет страны - Гарвард - в неспособности бороться с антисемитизмом на кампусе.

По словам президента университета Алана Гарбера, в течение последней недели "федеральное правительство приняло несколько мер после того, как Гарвард отказался выполнить его незаконные требования".

"Мы подали иск, чтобы остановить замораживание финансирования, поскольку оно является незаконным и выходит за рамки полномочий правительства", - заявил он.

В своем заявлении, опубликованном на сайте университета, Гарбер ссылался на то, что администрация Трампа приостановила федеральное финансирование в размере 2,2 миллиарда долларов, рассказал об угрозах заблокировать дополнительные гранты на 1,1 миллиарда долларов, репрессии в отношении иностранных студентов и возможной отмене статуса Гарварда, освобожденного от налогов.

В иске Гарварда утверждается, что замораживание финансирования нарушает первую поправку о гарантии свободы слова и Закон об административных процедурах. Он просит судью запретить США замораживать финансирование и признать действия правительства неконституционными.

Требования со стороны администрации Трампа

Администрация Трампа настаивает на кардинальных изменениях в наиболее элитных университетах США. Также она недавно заморозила или пересматривает федеральное финансирование Принстонского, Корнельского, Северо-Западного и Колумбийского университетов.

В Гарварде американское правительство 14 апреля приостановило многолетние гранты на сумму 2,2 миллиарда долларов США, утверждая, что заведение не соблюдает законы о гражданских правах для защиты еврейских студентов.

Вместе с тем в иске Гарварда утверждается, что "правительство не обнаружило - и не может - обнаружить никакой рациональной связи между беспокойством антисемитизмом и замороженными им медицинскими, научными, технологическими и другими исследованиями, направленными на спасение жизней американцев, содействие успеху американцев, сохранение американской безопасности и поддержку позиции Америки как мирового лидера в инновациях".

Конфликт между Гарвардом и администрацией Трампа

Конфликт между Гарвардским университетом и администрацией Трампа начался в прошлом месяце. Правительство говорило о вопросе о выделении заведению около 9 миллиардов долларов из федерального бюджета. Несколько дней спустя администрация потребовала от Гарварда сменить управление, трансформировать поступление и наем преподавателей, прекратить прием иностранных студентов, которые враждебно относятся к ценностям США, и обеспечить разнообразие точек зрения.

Правительство США также призвало отменить любые преимущества при найме на основе расы или национального происхождения, приняв широкий запрет на ношение масок и добавив надзор за "предвзятыми программами, которые подпитывают антисемитизм".

Гарвард отклонил эти требования 14 апреля, заявив, что он "не уступит свою независимость или не откажется от своих конституционных прав". Также в руководстве учреждения заявили, что частный университет "не может позволить себе быть захваченным" правительством США.

В своей жалобе Гарвард заявил, что без финансирования будет вынужден либо сократить, либо приостановить текущие исследовательские проекты и расторгнуть трудовые договоры с исследователями, персоналом и администраторами, или сделать другие сокращения отделов или программ.

Руководство других университетов, в том числе Принстонского, выразило поддержку позиции Гарварда, но они также сталкиваются с давлением со стороны Белого дома. Администрация Трампа уже отменила выделение 400 миллионов долларов федеральных денег Колумбийскому университету и заморозила десятки исследовательских контрактов в Принстонском, Корнельском и Северо-западном университетах.

16 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал прекратить финансирование Гарвардского университета. Он также назвал заведение "шуткой" и "центром ненависти и глупости".

Также напомним, 7 марта стало известно о решении Белого дома отменить 400 миллионов долларов в виде грантов и контрактов для Колумбийского университета - официально из-за "неспособности побороть антисемитизм". А уже через три дня, 10 марта, Гарвард объявил о временном замораживании найма сотрудников, ссылаясь на "финансовую неопределенность, вызванную федеральными изменениями в политике".