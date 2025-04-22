Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа

Як стверджують юристи університету у позові, уряд США призупинив фінансування Гарварду після того, як той відмовився виконати "неконституційні вимоги" щодо перегляду політики управління, дисципліни та найму, а також програм різноманітності.

Позов був поданий до суду в Массачусетсі.

Перед тим адміністрація Трампа звинуватила найстаріший і найбагатший університет країни - Гарвард - в неспроможності боротися з антисемітизмом на кампусі.

За словами президента університету Алана Гарбера, протягом останнього тижня "федеральний уряд вжив кількох заходів після того, як Гарвард відмовився виконати його незаконні вимоги".

"Ми подали позов, щоб зупинити заморожування фінансування, оскільки воно є незаконним і виходить за рамки повноважень уряду", - заявив він.

У своїй заяві, опублікованій на сайті університету, Гарбер посилався на те, що адміністрація Трампа призупинила федеральне фінансування у розмірі 2,2 мільярда доларів, розповів про погрози заблокувати додаткові гранти на 1,1 мільярда доларів, репресії щодо іноземних студентів і можливе скасування статусу Гарварду, звільненого від податків.

У позові Гарварду стверджується, що заморожування фінансування порушує першу поправку щодо гарантії свободи слова та Закон про адміністративні процедури. Він просить суддю заборонити США заморожувати фінансування та визнати дії уряду неконституційними.

Вимоги з боку адміністрації Трампа

Адміністрація Трампа наполягає на кардинальних змінах в найбільш елітних університетах США. Також вона нещодавно заморозила або переглядає федеральне фінансування Прінстонського, Корнельського, Північно-Західного та Колумбійського університетів.

У Гарварді американський уряд 14 квітня призупинив багаторічні гранти на суму 2,2 мільярда доларів США, стверджуючи, що заклад не дотримується законів про громадянські права для захисту єврейських студентів.

Натомість у позові Гарварда стверджується, що "уряд не виявив - і не може - виявити жодного раціонального зв'язку між занепокоєнням антисемітизмом і замороженими ним медичними, науковими, технологічними та іншими дослідженнями, спрямованими на порятунок життів американців, сприяння успіху американців, збереження американської безпеки та підтримку позиції Америки як світового лідера в інноваціях".

Конфлікт між Гарвардом та адміністрацією Трампа

Конфлікт між Гарвардським університетом та адміністрацією Трампа почався минулого місяця. Уряд казав про питання щодо виділення закладу близько 9 мільярдів доларів із федерального бюджету. Кілька днів потому адміністрація вимагала від Гарварду змінити управління, трансформувати вступ і найм викладачів, припинити прийом іноземних студентів, які вороже ставляться до цінностей США, і забезпечити різноманітність точок зору.

Уряд США також закликав скасувати будь-які переваги при наймі на основі раси чи національного походження, ухваливши широку заборону на носіння масок і додавши нагляд за "упередженими програмами, які підживлюють антисемітизм".

Гарвард відхилив ці вимоги 14 квітня, заявивши, що він "не поступиться своєю незалежністю або не відмовиться від своїх конституційних прав". Також в керівництві установи заявили, що приватний університет "не може дозволити собі бути захопленим" урядом США.

У своїй скарзі Гарвард заявив, що без фінансування буде змушений або скоротити, або призупинити поточні дослідницькі проекти та розірвати трудові договори з дослідниками, персоналом та адміністраторами, або зробити інші скорочення відділів чи програм.

Керівництво інших університетів, у тому числі Прінстонського, висловило підтримку позиції Гарварду, але вони також стикаються з тиском з боку Білого дому. Адміністрація Трампа вже скасувала виділення 400 мільйонів доларів федеральних грошей Колумбійському університету та заморозила десятки дослідницьких контрактів у Прінстонському, Корнельському та Північно-західному університетах.

16 квітня стало відомо, що президент США Дональд Трамп закликав припинити фінансування Гарвардського університету. Він також назвав заклад "жартом" та "центром ненависті та дурості".

Також нагадаємо, 7 березня стало відомо про рішення Білого дому скасувати 400 мільйонів доларів у вигляді грантів і контрактів для Колумбійського університету - офіційно через "нездатність побороти антисемітизм". А вже за три дні, 10 березня, Гарвард оголосив про тимчасове заморожування найму працівників, посилаючись на "фінансову невизначеність, викликану федеральними змінами в політиці".