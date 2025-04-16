"Гарвард стал шуткой": Трамп призвал прекратить финансирование университета

Президент США Дональд Трамп продолжает публично атаковать Гарвардский университет. Он назвал заведение "шуткой", "центром ненависти и глупости" и призвал полностью прекратить его федеральное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth .

В своем заявлении Трамп резко раскритиковал кадровую политику Гарварда, обвинив университет в том, что тот нанимает только "радикально левых идиотов", которые "могут научить только поражениям".

Особенно бывший президент возмутился тем, что Гарвард пригласил преподавать экс-мэров Нью-Йорка и Чикаго - Билла де Блазио и Лори Лайтфут.

По словам Трампа, оба являются "худшими мэрами в истории страны", которые оставили после себя города в руинах, но теперь получают "смешно большие гонорары", чтобы обучать государственному управлению.

Также досталось бывшему президенту Гарварда, которую Трамп обвинил в плагиате. Он заявил, что она "опозорила Гарвард перед Конгрессом", однако, вместо увольнения, ее перевели на преподавательскую должность.

"Даже после новых скандалов она до сих пор остается в системе", - заявил Трамп, назвав ситуацию "позорной" и "примером безнаказанности".

По мнению Трампа, Гарвард больше нельзя считать ни престижным, ни даже "приличным учебным заведением". Он утверждает, что университет обучает студентов "ненависти и глупости", а потому "не должен получать ни копейки из федерального бюджета".

Конфликт между Гарвардом и Трампом

Между Гарвардским университетом и администрацией Трампа разворачивается острый конфликт, охватывающий вопросы финансирования, академической свободы и идеологического контроля. Все началось после волны пропалестинских протестов в ведущих американских университетах осенью 2023 года, которые вызвали жесткую реакцию со стороны Трампа.

7 марта 2025 года стало известно о решении Белого дома отменить 400 миллионов долларов в виде грантов и контрактов для Колумбийского университета - официально из-за "неспособности побороть антисемитизм". А уже через три дня, 10 марта, Гарвард объявил о временной заморозке найма сотрудников, ссылаясь на "финансовую неопределенность, вызванную федеральными изменениями в политике".

На этом давление не закончилось. Администрация Трампа направила Гарварду письмо с требованиями, которые университет назвал беспрецедентными. Среди них - закрытие программ по многообразию, равенству и инклюзии (DEI), проведение аудита взглядов студентов и преподавателей, запрет ношения масок во время протестов и сотрудничество с иммиграционными службами. Белый дом настаивал также на внедрении "меритократической" системы поступления и трудоустройства.

В ответ президент Гарварда Алан Гарбер выступил с резким заявлением, в котором подчеркнул, что университет не подчинится политическому давлению. Он подчеркнул, что ни одно правительство, независимо от политической силы, не имеет права диктовать учебным заведениям, что и как преподавать, кого принимать на обучение или на работу, и какие научные направления изучать.

По его словам, большинство из озвученных требований не имеют ничего общего с борьбой с антисемитизмом, а являются попыткой навязать идеологические рамки.

Поддержка Гарварда на фоне конфликта с Трампом

Несмотря на давление, Гарвард получил широкую поддержку со стороны бывшего президента США Барака Обамы, выпускников, студентов и профессорского сообщества. Обама публично поддержал решение университета не подчиняться, отметив, что Гарвард стал примером для других вузов, которые не готовы жертвовать академической свободой ради политических требований.

Американская ассоциация университетских профессоров подала иск, утверждая, что сокращение финансирования произошло с нарушением законных процедур.

По состоянию на апрель федеральные власти уже заморозили около 2,3 миллиарда долларов для Гарварда. Именно учебное заведение и Колумбия есть среди тех десяти университетов, которые в ближайшее время будет проверять специальная правительственная группа по борьбе с антисемитизмом.

В то же время Трамп открыто пригрозил лишить финансирования все заведения, которые, по его словам, "допускают незаконные протесты".

Сейчас Гарвард оказался в центре не только образовательной, но и политической битвы. Вопрос уже не столько в финансах, сколько в том, сможет ли один из самых влиятельных университетов мира отстоять свободу мысли перед лицом давления властей.