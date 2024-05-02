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Гарсия после сенсационной победы над Хейни провалил допинг-тест

Нью-Йорк, Четверг 02 мая 2024 10:56
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Гарсия после сенсационной победы над Хейни провалил допинг-тест Фото: "Король" Райан Гарсия оказался голым (facebook.com/DAZN)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Райан Гарсия, вероятнее всего, принимал запрещенные препараты перед неожиданной победой над соотечественником Девином Хейни в недавнем поединке за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Допинг-проба 25-летнего американца оказалась положительной. В организме боксера обнаружили остарин, входящий в список запрещенных препаратов.

Гарсия мог принять вещество для улучшения показателей выносливости. В ближайшие десять дней откроют пробу B. Сам американец опроверг применение допинга. В свою очередь команда Гарсия пытается выяснить, каким образом остарин попал в организм боксера.

Если и вторая допинг-проба Гарсии окажется положительной, то вполне вероятно результат апрельского боя против чемпиона WBC в первом полусреднем весе Хейни аннулируют. Гарсия трижды отправил оппонента на пол и победил по решению судей.

Впрочем, новым обладателем чемпионского пояса Гарсия не стал. На официальном взвешивании перед поединком он на 1,45 кг не вписался в лимит весовой категории. Титул остался у Хейни, хотя обычно в случае таких поражений пояс становился вакантным.

К слову, легендарный Тайсон пожаловался на ограничения перед возвращением в ринг.

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