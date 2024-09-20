RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харрис сделала заявление о предстоящей встрече с Зеленским

Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вице-президент США Камала Харрис прокомментировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Харрис.

По словам чиновницы, она проведет встречу с Зеленским уже в седьмой раз. 

"Мы с президентом Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", - добавила она. 

 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 19 сентября, Офис президента сообщил о том, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Там он выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Также у главы украинского государства на четверг запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Зеленский планирует в ходе переговоров представить план победы Украины, работа над которым была завершена несколько дней назад.

По данным ОП, Зеленский намерен встретиться с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис и кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

В ходе встреч, вероятно, также будет обсуждаться план победы Украины.

К слову, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина назвал составляющие плана победы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКамала Харрис