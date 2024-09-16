Харрис осудила "политическое насилие" после нового покушения на Трампа

Вице-президент США Камала Харрис выразила глубокую обеспокоенность и осудила "политическое насилие" после предполагаемого покушения на бывшего президента Дональда Трампа, которое произошло в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа. Пока собираются факты, я ясно заявляю: политическое насилие недопустимо. Мы все должны работать над тем, чтобы этот инцидент не спровоцировал дальнейшее насилие", - заявила Харрис.

Она также выразила благодарность Секретной службе США и правоохранительным органам за их действия, отметив, что Трамп находится в безопасности.

Вице-президент заверила, что администрация президента США Джо Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии по защите.