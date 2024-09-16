Гарріс засудила "політичне насильство" після нового замаху на Трампа
Віцепрезидентка США Камала Гарріс висловила глибоке занепокоєння і засудила "політичне насильство" після ймовірного замаху на колишнього президента Дональда Трампа, який стався в неділю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я глибоко стривожена можливим замахом на колишнього президента Трампа. Поки збираються факти, я ясно заявляю: політичне насильство неприпустиме. Ми всі повинні працювати над тим, щоб цей інцидент не спровокував подальше насильство", - заявила Гарріс.
Вона також висловила подяку Секретній службі США та правоохоронним органам за їхні дії, зазначивши, що Трамп перебуває в безпеці.
Віцепрезидентка запевнила, що адміністрація президента США Джо Байдена забезпечить Секретну службу всіма необхідними ресурсами для виконання їхньої місії із захисту.
Новий замах на Трампа
У неділю ввечері передвиборчий штаб Дональда Трампа повідомив, що колишній президент перебуває в безпеці після інциденту зі пострілами поряд із ним.
Федеральне бюро розслідувань охарактеризувало подію як "спробу вбивства колишнього президента Трампа".
Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, які охороняли Трампа, помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Чоловік утік, але пізніше його затримали в автомобілі. Підозрюваний наразі перебуває під вартою.
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