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Гарріс засудила "політичне насильство" після нового замаху на Трампа

Понеділок 16 вересня 2024 10:37
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Гарріс засудила "політичне насильство" після нового замаху на Трампа Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Віцепрезидентка США Камала Гарріс висловила глибоке занепокоєння і засудила "політичне насильство" після ймовірного замаху на колишнього президента Дональда Трампа, який стався в неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я глибоко стривожена можливим замахом на колишнього президента Трампа. Поки збираються факти, я ясно заявляю: політичне насильство неприпустиме. Ми всі повинні працювати над тим, щоб цей інцидент не спровокував подальше насильство", - заявила Гарріс.

Вона також висловила подяку Секретній службі США та правоохоронним органам за їхні дії, зазначивши, що Трамп перебуває в безпеці.

Віцепрезидентка запевнила, що адміністрація президента США Джо Байдена забезпечить Секретну службу всіма необхідними ресурсами для виконання їхньої місії із захисту.

Новий замах на Трампа

У неділю ввечері передвиборчий штаб Дональда Трампа повідомив, що колишній президент перебуває в безпеці після інциденту зі пострілами поряд із ним.

Федеральне бюро розслідувань охарактеризувало подію як "спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, які охороняли Трампа, помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Чоловік утік, але пізніше його затримали в автомобілі. Підозрюваний наразі перебуває під вартою.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Камала Гарріс
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