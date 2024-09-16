Стрельба вблизи Трампа. ФБР расследует "то, что похоже на попытку убийства"

Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы на его поле для гольфа во Флориде. Федеральное бюро расследований называет инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Агенты Секретной службы США открыли огонь после того, как увидели человека с огнестрельным оружием у поля для гольфа. Позже рядом с полем было обнаружено огнестрельное оружие типа АК, сообщает AP.

Шериф округа Мартин, штат Флорида, сообщил, что его департамент задержал водителя автомобиля, разыскиваемого офисом шерифа округа Палм-Бич в связи со стрельбой.

Секретная служба расследует "защитный инцидент с участием" Трампа, сообщил представитель службы Энтони Гульелми.