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Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США от демократов, - CNN

Пятница 23 августа 2024 06:26
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Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США от демократов, - CNN Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Камала Харрис официально согласились баллотироваться в президенты от демократов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, что это произошло в последний день национального съезда Демократической партии в Чикаго, 22 августа.

"От имени народа, от имени каждого американца, независимо от партии, расы, пола или языка, на котором говорит ваша бабушка. От имени моей матери и всех, кто когда-либо отправлялся в свой собственный маловероятный путь. От имени американцев, подобных тем, с кем я выросла - людей, которые упорно работают, гонятся за своей мечтой и заботятся друг о друге. От имени всех, чья история может быть написана только в величайшей стране на Земле. Я принимаю вашу кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказала Харрис в момент, когда толпа разразилась аплодисментами.

Кроме того, в ходе своего выступления вице-президент обратилась к республиканцам, которые сомневаются в целесообразности голосовать за нее. Политик пообещала стать "президентом для всех американцев".

CNN добавило, что Харрис является первой чернокожей женщиной и первой азиатской американкой, возглавившей список крупной партии. В случае победы она станет первой женщиной и индийским американским президентом.

Выборы в США

Напомним, что выборы очередные США пройдут 5 ноября этого года. Новоизбранные президент и вице-президент вступят в свои должности 20 января 2025 года после инаугурации.

Основным соперником Харрис на высший государственный пост является бывший президент США и ныне кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп и Харрис, вероятно, проведут два раунда дебатов. Первый ожидается уже 10 сентября, на канале ABC News.

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