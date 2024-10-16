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Харрис опережает Трампа в новом соцопросе

Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сохраняет преимущество в 3% над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в национальном опросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Согласно обнародованному во вторник, 15 октября, опросу Reuters/Ipsos, Харрис поддерживают 45% избирателей, а Трампа - 42%.

Предыдущие опросы, проведенные в сентябре, демонстрировали преимущество Харрис над Трампом на 3 процентных пункта: 46% поддержки против 43%.

Оба результата были в пределах погрешности. На выборах, которые состоятся в семи ключевых штатах, они дают лишь представление о том, кто потенциально может выиграть гонку в ноябре.

Последний опрос Reuters/Ipsos показывает, что оба кандидата не имеют достаточного уровня поддержки - ни один из них не получил более 50 процентов голосов избирателей: 46% опрошенных положительно относятся к Харрис, тогда как 42 процента - к Трампу.

Экс-президент США имеет незначительное преимущество над Харрис в вопросах, связанных с экономикой, безработицей и рабочими местами. 45% участников опроса отметили, что Трамп лучше подготовлен для решения этих вопросов, тогда как 40% респондентов стали на сторону Харрис.

В то же время, кандидат от Демократической партии получила лучшие оценки по борьбе с политическим экстремизмом и угрозами демократии, опередив Трампа на 5 пунктов и получив поддержку 43% респондентов по сравнению с 38%.

Харрис также опередила Трампа на 14 пунктов в вопросе здравоохранения.

Выборы президента США

С приближением дня президентских выборов в США 5 ноября, главные кандидаты на пост имеют примерно одинаковый уровень поддержки электората.

Так, по результатам опроса Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris), Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над Камалой Харрис в штатах, которые колеблются между двумя кандидатами.

Избирательный штаб Харрис с приближением выборов пытается использовать оружие Трампа против него самого.

Добавим, что на днях Харрис призвала своего оппонента обнародовать отчет о здоровье и в очередной раз пригласила на второй раунд дебатов, от которых Трамп ранее отказался.

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Дональд ТрампКамала Харрис