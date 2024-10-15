Трамп опережает Харрис на досрочном голосовании в колеблющихся штатах, - СМИ

Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис по числу избирателей, голосующих досрочно в колеблющихся штатах. Это является многообещающим знаком для республиканцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

В частности, опрос Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris) показал, что 48% избирателей, которые досрочно проголосуют в колеблющихся штатах, выбрали кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. В то же время, 47% поддержали его оппонентку от демократов Камалу Харрис. Еще 5% респондентов заявили, что выбрали другой вариант или еще не голосовали.

Также согласно опросу, среди всех избирателей в колеблющихся штатах (которые, судя по всему, проголосовали), 48% поддержали Трампа против 46%, которые за Харрис.

Но вице-президент вырвалась вперед на 8% среди тех, кто проголосовал досрочно по всей стране, получив 51% голосов против 43% у Трампа.

В целом, 45% избирателей сообщили, что проголосуют досрочно, по сравнению с 50% тех, кто планирует проголосовать непосредственно в день выборов, 5 ноября.

The Hill пишет, что небольшая группа колеблющихся штатов будет иметь решающее значение для определение того, кто победит этой осенью.

Кроме того, опросы показали, что соперники в борьбе за кресло в Белом доме с трудом соперничают в Мичигане, Висконсине, Аризоне, Пенсильвании и других местах, одновременно нанося удары по колеблющимся штатам с помощью митингов и остановок предвыборной кампании.

В национальном масштабе, согласно совокупности опросов, собранных The Hill/Decision HQ, вице-президент опережает бывшего президента на 3%, имея примерно 50% поддержки против 47% у Трампа. Новый опрос Harvard CAPS/Harris показывает, что гонка еще более напряженная, и Харрис опережает республиканца всего на 1% среди зарегистрированных избирателей.

В конце издание уточнило, что в опросе Harvard CAPS/Harris, проведенном 11-13 октября, приняли участие 3145 зарегистрированных избирателей, в том числе 2596 вероятных избирателей и 898 избирателей из колеблющихся штатов. Погрешность для всей выборки составила +-1,8%.