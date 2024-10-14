Харрис призвала Трампа опубликовать отчет о здоровье и вновь пригласила на дебаты

Президентская гонка в США на финишной прямой. За несколько недель до выборов кандидат от демократов Камала Харрис призвала своего оппонента Дональда Трампа опубликовать отчет о здоровье и согласится на дебаты.

Издание уточняет, что в воскресенье Харрис провела митинг на студенческой баскетбольной арене в Гринсвилле, штат Северная Каролина. В ходе своего выступления вице-президент США бросила вызов бывшему президенту Америки Дональду Трампу за отказ сделать то, что она делала в последние дни, а именно:

опубликовать отчет о своем здоровье;

дать интервью в программе "60 минут" на телеканале CBS;

взять на себя обязательство провести еще одни президентские дебаты.

Отметим, что на днях Харрис обвинила 78-летнего Трампа в сокрытии фактов о здоровье, заявив, что он непригоден для должности. Об этом же писали и СМИ ( о скрытии фактов), и подобный месседж вновь прозвучал от Харрис на митинге.

"Это заставляет задуматься: почему его сотрудники хотят, чтобы он спрятался? Нужно задавать вопрос: боятся ли они, что люди увидят, что он слишком слаб и нестабилен, чтобы руководить Америкой?", - сказала вице-президент во время выступления.

Как пишет WP, линия атаки Харрис ознаменовала собой попытку поменяться ролями с Трампом, который в течение нескольких месяцев предполагал, что действующий президент США Джо Байден слишком стар, чтобы быть главой государства, и обвинял его в том, что он скрывается от американского народа. В свою очередь шаг демократки подчеркнул ее усилия представить себя кандидатом перемен, а Трампа - пережитком прошлого.

"От него мы слышим только то же самое, старую, надоевшую схему. У него нет плана, как он будет решать проблемы американского народа. Он сосредоточен только на себе", - заявила кандидат от Демократической партии.

Издание отмечает, что на митинг Харрис пришло около 7000 человек. Он был направлен то, чтобы призвать сторонников в колеблющемся штате проголосовать до дня выборов. Досрочное голосование в Северной Каролине начнется уже в четверг.