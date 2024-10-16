Гарріс випереджає Трампа у новому соцопитуванні

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс зберігає перевагу в 3% над кандидатом від республіканців Дональдом Трампом у національному опитуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Згідно з оприлюдненим у вівторок, 15 жовтня, опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс підтримують 45% виборців, а Трампа - 42%.
Попередні опитування, проведені у вересні, демонстрували перевагу Гарріс над Трампом на 3 відсоткових пункти: 46% підтримки проти 43%.
Обидва результати були в межах похибки. На виборах, що відбудуться у семи ключових штатах, вони дають лише уявлення про те, хто потенційно може виграти перегони в листопаді.
Останнє опитування Reuters/Ipsos показує, що обидва кандидати не мають достатнього рівня підтримки - жоден із них не отримав більше 50 відсотків голосів виборців: 46% опитаних позитивно ставляться до Гарріс, тоді як 42 відсотки - до Трампа.
Екс-президент США має незначну перевагу над Гарріс у питаннях, пов'язаних з економікою, безробіттям і робочими місцями. 45% учасників опитування зазначили, що Трамп краще підготовлений для вирішення цих питань, тоді як 40% респондентів стали на бік Гарріс.
Натомість кандидат від Демократичної партії отримала кращі оцінки щодо боротьби з політичним екстремізмом та загрозами демократії, випередивши Трампа на 5 пунктів і здобувши підтримку 43% респондентів порівняно з 38%.
Гарріс також випередила Трампа на 14 пунктів у питанні охорони здоров'я.
З наближенням дня президентських виборів у США 5 листопада, головні кандидати на пост мають приблизно однаковий рівень підтримки електорату.
Так, за результатами опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris), Дональд Трамп має невелику перевагу над Камалою Гарріс у штатах, які вагаються між двома кандидатами.
Виборчий штаб Гарріс з наближенням виборів намагається використовувати зброю Трампа проти нього самого.
Додамо, що днями Гарріс закликала свого опонента оприлюднити звіт про здоров'я і вкотре запросила на другий раунд дебатів, від яких Трамп раніше відмовився.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.