Гарріс випереджає Трампа у новому соцопитуванні

Згідно з оприлюдненим у вівторок, 15 жовтня, опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс підтримують 45% виборців, а Трампа - 42%.

Попередні опитування, проведені у вересні, демонстрували перевагу Гарріс над Трампом на 3 відсоткових пункти: 46% підтримки проти 43%.

Обидва результати були в межах похибки. На виборах, що відбудуться у семи ключових штатах, вони дають лише уявлення про те, хто потенційно може виграти перегони в листопаді.

Останнє опитування Reuters/Ipsos показує, що обидва кандидати не мають достатнього рівня підтримки - жоден із них не отримав більше 50 відсотків голосів виборців: 46% опитаних позитивно ставляться до Гарріс, тоді як 42 відсотки - до Трампа.

Екс-президент США має незначну перевагу над Гарріс у питаннях, пов'язаних з економікою, безробіттям і робочими місцями. 45% учасників опитування зазначили, що Трамп краще підготовлений для вирішення цих питань, тоді як 40% респондентів стали на бік Гарріс.

Натомість кандидат від Демократичної партії отримала кращі оцінки щодо боротьби з політичним екстремізмом та загрозами демократії, випередивши Трампа на 5 пунктів і здобувши підтримку 43% респондентів порівняно з 38%.

Гарріс також випередила Трампа на 14 пунктів у питанні охорони здоров'я.