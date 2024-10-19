Харрис усомнилась в пригодности Трампа к президентству

Издание пишет, что вице-президент США поставила под сомнение пригодность кандидата от Республиканской партии к работе президентом в пятницу, 18 октября, во время своей предвыборной кампании в Мичигане.

"Я слышала сообщения о том, что, по крайней мере, его команда утверждает, что он страдает от истощения. Быть президентом США, вероятно, одна из самых сложных работ в мире. И поэтому нам надо спросить, не устал ли он от предвыборной кампании, годен ли он для этой работы?", - заявила Харрис.

Axios напомнило, что Трамп отменил ряд интервью и публичных появлений в последние недели. В частности:

было отменено его появление на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации на следующей неделе;

на днях Трамп отказался от двух интервью "в основных СМИ";

также на этой неделе он прервал выступление в мэрии Пенсильвании и простоял на сцене под музыку более получаса.

Как пишет издание, возраст и ум Трампа оказались под пристальным вниманием. И особенно после того, как 81-летний действующий президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки.

Кроме того, Харрис, которой скоро исполнится 60 лет, недавно опубликовала свои медицинские записи. После этого она критиковала Трампа за то, что он не сделал того же самого, что обычно делают кандидаты в президенты.

Издание уточняет, что если 78-летний Трамп будет избран президентом США, он превзойдет рекорд президента Байдена как старейший глава государства, вступивший в должность.