Предвыборный штаб Харрис меняет стратегию из-за тревоги насчет успехов Трампа, - Reuters

Вице-президент США Камала Харрис меняет стратегию своей предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев. В частности, ужесточает нападки на своего оппонента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что изменение стратегии связано на фоне растущей обеспокоенности демократов по поводу опросов, которые показывают, что кандидат от Республиканской партии добивается значительных успехов.

Так, согласно опросам общественного мнения и по внутренним предвыборным опросам, на которые ссылаются источники в Демократической партии, Харрис статистически находится в равных условиях в ключевых штатах с Трампом.

Reuters сообщает, что это разочаровывающий момент для стремительной кампании, которая началась с:

огромного скачка энтузиазма и денежных средств, когда Харрис сменила кандидата в президенты действующего главу государства Джо Байдена в июле;

организации мощного съезда Демократической партии;

провозглашении Харрис победительницей по результатам ее единственных дебатов с Трампом.

По словам советника Демпартии, после нескольких недель сосредоточения на политике и попыток самоутвердиться на национальной сцене, Харрис возвращается к своей прокурорской позиции. Таким образом, она надеется продемонстрировать силу избирателям, которых может привлечь имидж сильного лидера Трампа.

В частности, в понедельник, на своем митинге в Эри (штат Пенсильвания), кандидат от демократов пошла на редкий шаг, показав отрывки высказываний республиканца о "враге внутри" Америки. Целью было подчеркнуть свой аргумент о том, что Трамп представляет угрозу для страны.

Кроме того, на этой неделе Харрис встретилась с Шарламаном Та Годом, чтобы обратиться к чернокожим мужчинам. Затем дала конфронтационное интервью Fox News, чтобы обратиться к консерваторам.

В своей публикации агентство отметило, что согласно опросам Reuters и Ipsos, на национальном уровне преимущество Харис над Трампом сократилось с 7% до 3% в конце сентября. Еще больше тревогу у демократов вызывает тот факт, что оба кандидата равны в семи ключевых колеблющихся штатах, которые определят исход гонки.