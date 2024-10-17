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В президентской гонке в США нет явного лидера, - CNN

США, Четверг 17 октября 2024 08:59
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В президентской гонке в США нет явного лидера, - CNN Фото: Рейтинги Трампа и Харрис примерно равны перед выборами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обновленный средний показатель общенациональных опросов общественного мнения по-прежнему не выявляет явного лидера в президентской гонке: в среднем 50% избирателей поддерживают вице-президента Камалу Харрис, а 49% - бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Из пяти опросов, включенных в выборку, два дают Харрис небольшое преимущество над Трампом, а три других констатируют фактически тупиковую ситуацию в гонке.

Последние средние данные включают опрос, опубликованный 16 октября телеканалом Fox News, который не выявил явного лидера в президентской гонке на национальном уровне: 50% потенциальных избирателей поддерживают Трампа в прямом противостоянии кандидатов, а 48% поддерживают Харрис.

По данным опроса Fox, 8 из 10 зарегистрированных избирателей, поддерживающих Трампа, заявили, что в основном поддерживают его, а не выступают против Харрис, в то время как 66% зарегистрированных избирателей, поддерживающих Харрис, заявили, что в основном голосуют за нее, а не против Трампа.

Когда избирателей попросили описать своими словами главную проблему или фактор, побудивший их проголосовать, наиболее распространенными причинами среди сторонников Харрис были неприязнь к другому кандидату, защита демократии и абортов; среди сторонников Трампа - экономика, иммиграция и характеристики кандидатов.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Исход выборов, скорее всего, решит незначительное число избирателей в колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания.

Подробнее о шансах кандидатов читайте в материале РБК-Украина "Трамп против Харрис. Кто лидирует в рейтингах кандидатов в президенты США".

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Камала Харрис Дональд Трамп
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