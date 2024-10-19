Гарріс має сумніви в придатності Трампа до президентства

У п'ятницю кандидат у президенти США Камала Гарріс знову засумнівалась у придатності свого опонента Дональда Трампа до роботи у Білому домі. Це сталося після серії скасування передвиборчих заходів.
Передає РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання пише, що віце-президент США у п'ятницю, 18 жовтня, поставила під сумнів придатність кандидата від Республіканської партії до роботи президентом під час своєї передвиборчої кампанії у Мічигані.
"Я чула повідомлення про те, що принаймні його команда стверджує, що він страждає від виснаження. Бути президентом США, ймовірно, одна з найскладніших робіт у світі. І тому нам треба запитати, чи не втомився він від передвиборчої кампанії, чи придатний він для цієї роботи?", - заявила Гарріс.
Axios нагадало, що Трамп скасував низку інтерв'ю та публічних появ в останні тижні. Зокрема:
Як пише видання, вік та розум Трампа опинилися під пильною увагою. І особливо після того, як 81-річний президент США Джо Байден вибув з передвиборчих перегонів.
Крім того, Гарріс, якій незабаром виповниться 60 років, нещодавно опублікувала свої медичні записи. Після цього вона критикувала Трампа за те, що він не зробив того ж самого, що зазвичай роблять кандидати в президенти.
Видання уточнює, що якщо 78-річного Трампа буде обрано президентом США, він перевершить рекорд президента Байдена як найстарший глава держави, який обійняв посаду.
Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що передвиборчий штаб Гарріс змінює стратегію її кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків і республіканців. Зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів через опитування, які показують, що Трамп досягає значних успіхів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно із загальнонаціональними опитуваннями, у президентських перегонах немає явного лідера.
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