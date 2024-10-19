Гарріс має сумніви в придатності Трампа до президентства

Видання пише, що віце-президент США у п'ятницю, 18 жовтня, поставила під сумнів придатність кандидата від Республіканської партії до роботи президентом під час своєї передвиборчої кампанії у Мічигані.

"Я чула повідомлення про те, що принаймні його команда стверджує, що він страждає від виснаження. Бути президентом США, ймовірно, одна з найскладніших робіт у світі. І тому нам треба запитати, чи не втомився він від передвиборчої кампанії, чи придатний він для цієї роботи?", - заявила Гарріс.

Axios нагадало, що Трамп скасував низку інтерв'ю та публічних появ в останні тижні. Зокрема:

було скасовано його появу на заході Національної стрілецької асоціації наступного тижня;

днями Трамп відмовився від двох інтерв'ю "в основних ЗМІ";

також на цьому тижні він перервав виступ у мерії Пенсільванії і простояв на сцені під музику понад півгодини.

Як пише видання, вік та розум Трампа опинилися під пильною увагою. І особливо після того, як 81-річний президент США Джо Байден вибув з передвиборчих перегонів.

Крім того, Гарріс, якій незабаром виповниться 60 років, нещодавно опублікувала свої медичні записи. Після цього вона критикувала Трампа за те, що він не зробив того ж самого, що зазвичай роблять кандидати в президенти.

Видання уточнює, що якщо 78-річного Трампа буде обрано президентом США, він перевершить рекорд президента Байдена як найстарший глава держави, який обійняв посаду.