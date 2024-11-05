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В штате Джорджия закрывали избирательные участки из-за угроз из России о "минировании"

Джорджия, США, Вторник 05 ноября 2024 21:36
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В штате Джорджия закрывали избирательные участки из-за угроз из России о "минировании" Фото: в штате Джорджия закрывали избирательные участки из-за угроз из России о "минировании" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В американском штате Джорджия останавливали голосование на двух избирательных участках из-за сообщения о "заминировании". Угрозы поступали из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The New York Times.

По информации полиции округа Фултон, фейковые угрозы заминирования стали причиной временного закрытия избирательных участков в городе Юнион-Сити, расположенном неподалеку от Атланты.

Отмечается, что адреса электронной почты могут быть подделаны и официальные лица США еще не подтвердили, что угрозы поступили из России. Но следователи изучают историю активности аккаунта электронной почты, чтобы попытаться определить, кто стоит за этими угрозами.

"Мы слышали некоторые угрозы российского происхождения. В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем и будем продолжать очень ответственно относиться к подобным сообщениям", - заявил журналисту государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

При этом он не уточнил, как именно было определено, что угрозы заминирования поступили из России.

В то же время в ФБР заявили, что им известно об угрозах заминирования избирательных участков в нескольких штатах, "многие из которых, по всей видимости, поступали из российских почтовых доменов". Однако ни одна из угроз пока не была признана достоверной.

Выборы в США

Сегодня, 5 ноября, в США проходят президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп, а от демократов - Камала Харрис.

Финальный опрос NBC News показал, что оба кандидата идут нога в ногу. Камала Харрис получает поддержку 49% избирателей, Дональд Трамп - идентичные 49%. Всего 2% опрошенных заявили, что не уверены в своем выборе.

Отметим, Трамп уже успел проголосовать в штате Флорида. Также он заявил, что уверен в своей победе.

Подробнее о выборах в США - в материале РБК-Украина.

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