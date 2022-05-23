Від "Гарпунів" до артилерії. Стало відомо, про яку допомогу Україні домовилися на "Рамштайні-2"

Остін анонсував передачу Данією протикорабельних ракет "Гарпун" та пускової установки до них для захисту українського узбережжя. Також він подякував Чехії за допомогу ударними гелікоптерами, танками та ракетними системами.

"Кілька країн оголосили про нові пожертвування критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів, зокрема, Італія, Греція, Норвегія і Польща. Усього за 4 тижні після зустрічі контактної групи в Рамштайні динаміка допомоги та постачання була видатною. І після сьогоднішнього обговорення я радий повідомити про активізацію наших зусиль для просування вперед", – заявив очільник Пентагону.

За його словами, усі союзники України чітко розуміють справжні наміри Росії. Москва спробувала кинути виклик світовому порядку та вільному світу, але Захід далі протистоятиме їй.

Загалом, як зазначив Остін, після зустрічі 20 країн оголосили про нові пакети допомоги, включаючи "надання критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки".