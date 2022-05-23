От "Гарпунов" до артиллерии. О какой помощи Украине договорились на "Рамштайне-2"

Остин анонсировал передачу Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и пусковой установки к ним для защиты украинского побережья. Также он поблагодарил Чехию за помощь ударными вертолетами, танками и ракетными системами.

"Несколько стран объявили о новых пожертвованиях критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, в частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша. Всего за 4 недели после встречи контактной группы в Рамштайне динамика помощи и поставок была выдающейся. И после сегодняшнего обсуждения я рад сообщить об активизации наших усилий для продвижения вперед", – заявил глава Пентагона.

По его словам, все союзники Украины четко понимают подлинные намерения России. Москва попыталась бросить вызов мировому порядку и свободному миру, но Запад будет дальше противостоять ей.

В целом, как отметил Остин, после встречи 20 стран объявили о новых пакетах помощи, включая "предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники".