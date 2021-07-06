"Гарпок" просить НКРЕКП припинити махінації трейдерів на ринку електроенергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держпідприємства.

"Гарантований покупець наголошує на необхідності термінового врегулювання цінової ситуації на ринку і закликає невідкладно вжити заходи, запропоновані раніше, зокрема зробити РДН виключно спотовим індексом цін виробників, а торгівлю трейдерів врегулювати через прозору діючу біржу двосторонніх договорів", - йдеться в заяві.

В держпідприємстві пояснили, що причиною історичного падіння цін на електроенергію на початку липня стали маніпуляції трейдерів-посередників.

"Кризова ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку та її передумови пов’язані, серед іншого, з маніпулятивною поведінкою певних гравців", - заявили в держпідприємстві.

Зокрема, за даними компанії, в день різкого падіння цін, 2 липня, частка продажів трейдерів на ринку на добу наперед суттєво збільшилась (до 53%) та перевищила продажі виробників електроенергії.

"Негативний ціновий ефект підсилили як збільшені обсяги заявок на продаж, так і факт, що учасники ринку (трейдери, - ред.) продовжили подавати їх у тих же обсягах за мінімальними цінами. Як наслідок - лавиноподібний обвал цін на РДН", - пояснили в компанії.