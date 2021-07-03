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Історичний мінімум. Трейдери знову обвалили ціну на електроенергію

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Київ, Субота 03 липня 2021 14:44
Історичний мінімум. Трейдери знову обвалили ціну на електроенергію Фото: ціна на електроенергію знову обвалилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Оптова ціна на електроенергію опустилася до історичного мінімуму - 37,7 коп/кВт.година.

Про це свідчать дані "Оператора ринку".

Причиною аномального обвалу цін стали махінації трейдерів, що спеціалізуються на перепродажі електроенергії державних АЕС, стверджують державна компанія "Центренерго" і приватна ДТЕК.

Нагадаємо, напередодні регулятор НКРЕКП випустив заяву, в якій засудив рішення ТЕС і АЕС, відмовитися від продажу електроенергії трейдерам-посередникам і перейти на прямі контракти зі споживачами.

Як відомо, через махінації трейдерів, які учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво Державного "Енергоатому" в неефективності і непрофесіоналізмі.

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Електроенергія
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