Історичний мінімум. Трейдери знову обвалили ціну на електроенергію

Оптова ціна на електроенергію опустилася до історичного мінімуму - 37,7 коп/кВт.година.

Про це свідчать дані "Оператора ринку".

Причиною аномального обвалу цін стали махінації трейдерів, що спеціалізуються на перепродажі електроенергії державних АЕС, стверджують державна компанія "Центренерго" і приватна ДТЕК.

Нагадаємо, напередодні регулятор НКРЕКП випустив заяву, в якій засудив рішення ТЕС і АЕС, відмовитися від продажу електроенергії трейдерам-посередникам і перейти на прямі контракти зі споживачами.

Як відомо, через махінації трейдерів, які учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво Державного "Енергоатому" в неефективності і непрофесіоналізмі.