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"Гарпок" просит НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электроэнергии

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Киев, Вторник 06 июля 2021 09:23
"Гарпок" просит НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электроэнергии Фото: "Гарпок" просит НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" призвало НКРЭКУ запретить трейдерам заниматься манипуляциями на рынке электрической энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госпредприятия.

"Гарантированный покупатель настаивает на необходимости срочного урегулирования ценовой ситуации на рынке и призывает безотлагательно принять меры, предложенные ранее, в частности сделать РСВ исключительно спотовому индексу цен производителей, а торговлю трейдеров урегулировать через прозрачную действующую биржу двусторонних договоров", - говорится в заявлении.

В госпредприятии пояснили, что причиной исторического падения цен на электроэнергию в начале июля стали манипуляции трейдеров-посредников.

"Кризисная ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка и ее предпосылки связаны, среди прочего, с манипулятивным поведением некоторых игроков", - заявили в госпредприятии.

В частности, по данным компании, в день резкого падения цен, 2 июля, доля продаж трейдеров на рынке на сутки вперед существенно увеличилась (до 53%) и превысила продажи производителей электроэнергии.

"Негативный ценовой эффект усилили как увеличенные объемы заявок на продажу, так и факт, что участники рынка (трейдеры, - ред.) продолжили подавать их в тех же объемах по минимальным ценам. Как следствие - лавинообразный обвал цен на РСВ", - пояснили в компании.

Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" упали до исторического минимума.

4 июля НКРЭКУ временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу тока ниже реальной себестоимости ее производства на АЭС.

6 июля министр энергетики Герман Галущенко раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

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