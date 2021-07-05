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Міненерго втретє за місяць закликало НКРЕКП припинити зловживання трейдерів

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 20:38
Міненерго втретє за місяць закликало НКРЕКП припинити зловживання трейдерів Фото: міністер енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство енергетики втретє за останній місяць закликало НКРЕКП зупинити махінації трейдерів-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства у Facebook.

"Під час наради було обговорено можливе рішення, яке допоможе врегулювати ситуацію на ринку електроенергії вже найближчим часом до впровадження системних заходів. Рішення полягає в обмеженні продажу трейдерами та постачальниками на ринку "на добу наперед" у відсотковому значенні від їхнього обсягу торгівлі", - йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, обмежити маніпуляції трейдерів Міністерство енергетики вперше закликало НКРЕКП ще на початку червня, однак до цього часу регулятор не прислухався до позиції міністерства.

Окрім того Міненерго звернулося до НКРЕКП з проханням повернути ліквідність на РДН, затвердивши методику розрахунку граничної ціни на електроенергію.

Як відомо, 2 липня через цінові махінації трейдерів відбулося різке падіння цін на ринку на добу наперед до історичного мінімуму.

За інформацією народного депутата Олексія Кучеренка, причиною стали зловживання наближених до НКРЕКП трейдерів та посередників.

НКРЕКП офіційно визнала наявність махінацій трейдерів на початку червня, однак попри прохання Міненерго та НАЕК "Енергоатом", відмовилася обмежувати їх зловживання.

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