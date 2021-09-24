Скільки коштує електроенергія в Україні: регулятор розпочав публікацію індикативу ціни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала публікацію індикативу ціни на електроенергію. Дані наведені за результатами оперативного моніторингу функціонування ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора .

За даними НКРЕКП, середньозважена ціна на ринку двосторонніх договорів на 24 вересня становить 1621 гривень за МВт год, що на 41% більше, ніж на 1 січня 2021 року (1153 гривень).

Цінові індикативи розраховані окремо для кожної з торгових зон відповідно до періоду постачання електричної енергії та дають можливість учасникам ринку використовувати за орієнтир:

середньозважені та середньоарифметичні ціни на ринку двосторонніх договорів (РДД);

середньозважені та середньоарифметичні ціни ринку "на добу наперед" (РДН);

середньозважений та середньоарифметичний індекс ціни двох сегментів ринку електроенергії - РДД та РДН.

Як зазначається в повідомленні, у 2021 році на РДН було реалізовано 11%, на ВДР - 2%, а за двосторонніми договорами - 87 % від загального обсягу продажу електричної енергії на ринку.

"Тобто ринок двосторонніх договорів є основним сегментом ринку електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

У НКРЕКП зазначають, що учасники ринку мають самостійно визначати свою торгову стратегію та на власний розсуд розподіляти обсяги купівлі/продажу електричної енергії на відповідних сегментах ринку і зазначати у своїх заявках на торги ціну виходячи з принципу економічної доцільності (максимальної вигоди).