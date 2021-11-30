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"ГарПок" просить Кабмін роз'яснити ситуацію з виплатою 3 млрд гривень Ахметову по євробондах

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 12:30
"ГарПок" просить Кабмін роз'яснити ситуацію з виплатою 3 млрд гривень Ахметову по євробондах Фото: "ДТЕК ВДЕ" (reform.energy)
Автор: Наталія Гурковська

Державний "Гарантований покупець" звернувся до уряду з проханням роз'яснити подальші дії щодо 3 млрд грн, призначених на виплату боргу ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ГарПоку".

Держпідприємство також просить уряд поінформувати про результати перевірки щодо розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлено "зелений" тариф.

Наразі на рахунку ДП перебуває 3,04 млрд грн, призначених для виплат за боргом перед "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова. Офіційно ці кошти було повернено для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів.

"За результатами перевірки мають бути здійснені остаточні розрахунки в межах усієї суми, що надійшла до ДП "Гарантований покупець" від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, як це передбачено законом та умовами залучення коштів", - повідомили у "ГарПоку".

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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