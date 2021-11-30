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"ГарПок" просит Кабмин разъяснить ситуацию с выплотой 3 млрд гривен Ахметову по евробондам

Новина українською →
Киев, Вторник 30 ноября 2021 12:30
"ГарПок" просит Кабмин разъяснить ситуацию с выплотой 3 млрд гривен Ахметову по евробондам Фото: "ДТЭК ВИЭ" (reform.energy)
Автор: Наталия Гурковская

Государственный "Гарантированный покупатель" обратился к правительству с просьбой разъяснить дальнейшие действия по 3 млрд грн, предназначенных на выплату долга ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ГарПока".

Госпредприятие также просит правительство проинформировать о результатах проверки в части расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф.

В настоящее время на счете ГП находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплат по долгу перед "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова. Официально эти средства были возвращены для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей.

"По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как это предусмотрено законом и условиями привлечения средств", - сообщили в "ГарПоке".

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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