"ГарПок" просит Кабмин разъяснить ситуацию с выплотой 3 млрд гривен Ахметову по евробондам

Государственный "Гарантированный покупатель" обратился к правительству с просьбой разъяснить дальнейшие действия по 3 млрд грн, предназначенных на выплату долга ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ГарПока".

Госпредприятие также просит правительство проинформировать о результатах проверки в части расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф.

В настоящее время на счете ГП находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплат по долгу перед "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова. Официально эти средства были возвращены для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей.

"По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как это предусмотрено законом и условиями привлечения средств", - сообщили в "ГарПоке".