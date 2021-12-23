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"ГарПок" приховує реальну причину зупинки виплат "зеленим" електростанціям, - адвокат

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 16:11
"ГарПок" приховує реальну причину зупинки виплат "зеленим" електростанціям, - адвокат Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Держпідприємство "Гарантований покупець" ігнорує запити юристів щодо причин блокування виплати 3 млрд грн боргу підприємствам "зеленої" енергетики за рахунок коштів, які були залучені від випуску єврооблігацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката юрфірми "Василь Кісіль і партнери" Богдана Шабаровського.

"На жаль, "Гарантований покупець" досі не надав жодних пояснень щодо причин нездійснення оплати. Упродовж останнього місяця ми неодноразово зверталися із листами та запитами до "Гарантованого покупця", однак жодної інформації нам так і не було надано", - сказав Шабаровський.

За його словами, попередній керівник "Гарантованого покупця" Вадим Улида називав такі листи тиском. Єдина доступна юристам інформація - це прес-реліз "Гарантованого покупця" від 17.11.2021, де зазначено, що платежі було відкликано "для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів".

"Однак, відтоді минуло уже більше місяця, чого більш ніж достатньо для аналізу декількох платіжних доручень, втім, інформації про результати цього аналізу нам не надають", - підкреслив адвокат.

Також він зазначив, що нічого не відомо про результати роботи міжвідомчої робочої групи, яка була створена Кабінетом Міністрів України ще 15.11.2021 для перевірки діяльності "Гарантованого покупця" із купівлі-продажу електричної енергії та розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії.

Шабаровський розповів, що наразі юристи фірми вчиняють всі можливі дії, щоб обійтись без ініціювання судових процесів та кримінальних проваджень, навіть мали коротку особисту розмову із нинішнім керівником "Гарантованого покупця" Андрієм Пилипенко.

"Але, якщо найближчим часом залучені від облігацій кошти не будуть сплачені на погашення заборгованості, то ми будемо змушені звертатися із позовами щодо примусового стягнення коштів та звернення із відповідними позовами, у тому числі у міжнародних інстанціях", - сказав адвокат.

При цьому він додав, що англійські адвокати ДТЕК ВДЕ бачать в діях посадових осіб "Гарантованого покупця" та "Укренерго" ознаки складів злочинів за правом Англії і також готові ініціювати кримінальні провадження в Англії.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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