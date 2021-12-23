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"ГарПок" скрывает реальную причину остановки выплат "зеленым" электростанциям, - адвокат

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 16:11
"ГарПок" скрывает реальную причину остановки выплат "зеленым" электростанциям, - адвокат Фото: "зеленая" энергетика в Украине (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" игнорирует запросы юристов по поводу причин блокирования выплаты 3 млрд грн долга предприятиям "зеленой" энергетики за счет средств, привлеченных от выпуска еврооблигаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката юрфирмы "Василий Кисиль и партнеры" Богдана Шабаровского.

"К сожалению, "Гарантированный покупатель" до сих пор не дал никаких объяснений по причинам неосуществления оплаты. В течение последнего месяца мы неоднократно обращались с письмами и запросами к "Гарантированному покупателю", однако никакой информации нам так и не было предоставлено", - сказал Шабаровский.

По его словам, предыдущий руководитель "Гарантированного покупателя" Вадим Улида называл такие письма давлением. Единственная доступная юристам информация - это пресс-релиз "Гарантированного покупателя" от 17.11.2021, где указано, что платежи были отозваны "для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей".

"Однако с тех пор прошло уже больше месяца, чего более чем достаточно для анализа нескольких платежных поручений, впрочем, информации о результатах этого анализа нам не предоставляют", - подчеркнул адвокат.

Также он отметил, что ничего не известно о результатах работы межведомственной рабочей группы, созданной Кабинетом Министров Украины еще 15.11.2021 для проверки деятельности "Гарантированного покупателя" по купле-продаже электрической энергии и расчетам с производителями "зеленой" электроэнергии.

Шабаровский рассказал, что юристы фирмы предпринимают все возможные действия, чтобы обойтись без инициирования судебных процессов и уголовных производств, даже имели короткий личный разговор с нынешним руководителем "Гарантированного покупателя" Андреем Пилипенко.

"Но, если в ближайшее время привлеченные от облигаций средства не будут уплачены на погашение задолженности, то мы будем вынуждены обращаться с исками по принудительному взысканию средств и обращению с соответствующими исками, в том числе в международные инстанции", - сказал адвокат.

При этом он добавил, что английские адвокаты ДТЭК ВИЭ видят в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и "Укрэнерго" признаки составов преступлений по праву Англии и готовы инициировать уголовные производства в Англии.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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