Гарантировать безопасность не может никто, кроме друзей и оружия, - Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что только сильные друзья и оружие способны остановить агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на дебатах Генассамблеи ООН.
"Сегодня никто, кроме нас самих, гарантировать безопасность не может. Только сильные альянсы, только сильные партнеры и только наше собственное оружие. Если нация хочет мира - она должна заботиться об оружии", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что сейчас ни международное право, ни сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживает. Он добавил, что международное право полностью не работает, если "нет сильных друзей, желающих стать за вас, и даже это не работает без оружия".
"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Ни один украинец не выбирал такой действительности", - заявил украинский лидер.
"Украинцы - люди мирные, но они хотят жить. Жить свободно, в собственной независимой стране. Но во время кровопролития ни одна международная институция не может остановить его", - подчеркнул он.
Ранее мы писали, что Зеленский встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.
Кроме того, у лидера Украины запланированы переговоры с королем Швеции Карлом XVI Густавом и президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.
Зеленский проведет встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей.
Он также встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и украинской общиной в США.