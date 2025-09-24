RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Гарантировать безопасность не может никто, кроме друзей и оружия, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что только сильные друзья и оружие способны остановить агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на дебатах Генассамблеи ООН.

"Сегодня никто, кроме нас самих, гарантировать безопасность не может. Только сильные альянсы, только сильные партнеры и только наше собственное оружие. Если нация хочет мира - она должна заботиться об оружии", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сейчас ни международное право, ни сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживает. Он добавил, что международное право полностью не работает, если "нет сильных друзей, желающих стать за вас, и даже это не работает без оружия".

"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Ни один украинец не выбирал такой действительности", - заявил украинский лидер.

"Украинцы - люди мирные, но они хотят жить. Жить свободно, в собственной независимой стране. Но во время кровопролития ни одна международная институция не может остановить его", - подчеркнул он.

 

Ранее мы писали, что Зеленский встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.

Кроме того, у лидера Украины запланированы переговоры с королем Швеции Карлом XVI Густавом и президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.

Зеленский проведет встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей.

Он также встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и украинской общиной в США.

Владимир ЗеленскийООНВойна в Украине