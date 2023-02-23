Гарантируем, что западное оружие будет использовано для освобождения Украины, - Кулеба

"Мы используем оружие, которое мы получаем от партнеров, для нанесения ударов по России, которая находится на оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Кулеба, отвечая на вопрос об опасениях того, что в случае передачи Украине истребителей, она будет использовать их для нанесения ударов по РФ.

Министр подчеркнул, что Украина использует свое право на самооборону, закрепленную в Уставе ООН, и потому имеет право на получение всего необходимого вооружения.

На уточняющий вопрос, может ли Украина гарантировать не нанесение ударов по России, глава МИД Украины добавил: "Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения территории Украины".