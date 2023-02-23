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Гарантируем, что западное оружие будет использовано для освобождения Украины, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина может гарантировать, что будет использовать предоставленное странами Запада оружие для освобождения оккупированной Россией территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы используем оружие, которое мы получаем от партнеров, для нанесения ударов по России, которая находится на оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Кулеба, отвечая на вопрос об опасениях того, что в случае передачи Украине истребителей, она будет использовать их для нанесения ударов по РФ.

Министр подчеркнул, что Украина использует свое право на самооборону, закрепленную в Уставе ООН, и потому имеет право на получение всего необходимого вооружения.

На уточняющий вопрос, может ли Украина гарантировать не нанесение ударов по России, глава МИД Украины добавил: "Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения территории Украины".

Ранее Кулеба заявил, что ООН должна усилить свое влияние на государство-оккупанта Россию для того, чтобы вернуть оттуда незаконно депортированных украинских детей.

Также, по его словам, для установления прочного мира в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве есть несколько условий. Одно из них - трансформация России.

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