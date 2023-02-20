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Кулеба назвал два условия установления прочного мира с Россией

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Понедельник 20 февраля 2023 22:42
Кулеба назвал два условия установления прочного мира с Россией Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для установления прочного мира в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве есть несколько условий. Одно из них - трансформация России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью CNN.

"Что необходимо сделать для обеспечения прочного мира в регионе и на всем Евроатлантическом пространстве? У этого вопроса два ответа. Первый - Украина должна стать членом ЕС и НАТО. И второй - Россия должна измениться. И наиболее интригующие дебаты предстоят о том, что делать с Россией", - заявил министр.

По его словам, Россия не может оставаться таким агрессором, каким она является сейчас. И перемены не обязательно должны быть организованы другими странами снаружи.

"Я думаю, что сами россияне должны задуматься о том, что нужно изменить для возвращений к нормальной жизни. В конце концов устойчивый мир будет возможен, когда Россия перестанет быть угрозой", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Россия пока не хочет мирных переговоров с Украиной.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, возобновление диалога с РФ возможно только после вывода войск страны-агрессора из Украины.

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