Кулеба назвал два условия установления прочного мира с Россией
Для установления прочного мира в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве есть несколько условий. Одно из них - трансформация России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью CNN.
"Что необходимо сделать для обеспечения прочного мира в регионе и на всем Евроатлантическом пространстве? У этого вопроса два ответа. Первый - Украина должна стать членом ЕС и НАТО. И второй - Россия должна измениться. И наиболее интригующие дебаты предстоят о том, что делать с Россией", - заявил министр.
По его словам, Россия не может оставаться таким агрессором, каким она является сейчас. И перемены не обязательно должны быть организованы другими странами снаружи.
"Я думаю, что сами россияне должны задуматься о том, что нужно изменить для возвращений к нормальной жизни. В конце концов устойчивый мир будет возможен, когда Россия перестанет быть угрозой", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Россия пока не хочет мирных переговоров с Украиной.
Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, возобновление диалога с РФ возможно только после вывода войск страны-агрессора из Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.