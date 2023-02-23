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Гарантуємо, що західна зброя буде використана для звільнення України, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна може гарантувати, що використовуватиме надану країнами Заходу зброю для звільнення окупованої Росією території.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми використовуємо зброю, яку ми отримуємо від партнерів, для завдання ударів по Росії, яка знаходиться на окупованих територіях України", - підкреслив Кулеба, відповідаючи на питання про побоювання того, що в разі передачі Україні винищувачів, вона використовуватиме їх для завдання ударів. по РФ.

Міністр наголосив, що Україна використовує своє право на самооборону, закріплену у Статуті ООН, і тому має право на отримання всього необхідного озброєння.

На уточнююче питання, чи може Україна гарантувати не завдання ударів по Росії, глава МЗС України додав: "Ми можемо гарантувати, що ми використовуватимемо західну зброю для звільнення території України".

Раніше Кулеба заявив, що ООН має посилити свій вплив на державу-окупанта Росії для того, щоб повернути звідти незаконно депортованих українських дітей.

Також, за його словами, для встановлення міцного миру у Східній Європі та на всьому Євроатлантичному просторі є кілька умов. Одне з них – трансформація Росії.

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