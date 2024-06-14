Гарантии от США и Японии, "Рамштайн", санкции против РФ и саммит G7: новости за 13 июня

Война России против Украины: последние новости

Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВЛК

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №675, лица до достижения 25 лет не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Кроме того, процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием не предусматривает направление на ВЛК.

Генсек НАТО об ударах по РФ с F-16: Украина имеет право на самозащиту, это не эскалация

На вопрос о том, будет ли Украина наносить удары самолетами F-16 по целям в России, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону, включающую также нанесение ударов по законным военным целям на территории РФ.

Он добавил, что самозащита не является эскалацией и закреплена в Уставе ООН.

Германия передаст Украине четверть своих запасов Patriot

"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины всего три системы… Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Канада отправит Украине более 2000 ракетных двигателей CRV7, ранее снятых с эксплуатации

У Канады есть более 83 тысяч таких ракетных двигателей, которые уже не используются.

Министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, что его страна также предоставит 29 дистанционных систем вооружения Nanuk и более 130 тысяч патронов для стрелкового оружия.

Великобритания расширила санкции против России

Всего в список санкционных ограничений было добавлено в общей сложности еще 50 новых позиций, коснувшихся шести кораблей так называемого "теневого флота".

Под санкции также попали:

крупнейшая в России по объему торгов биржа "Московская биржа";

"СПБ-биржа";

"Национальный клиринговый центр";

"Национальный расчетный депозитарий России";

"Ингосстрах".

Канада ввела санкции против любовницы Путина и авиакомпании "Победа": кто еще в списке

Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В общей сложности под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

Украина и Япония подписали соглашение о гарантиях безопасности, - Зеленский

"В течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долл. США и будет поддерживать наше государство в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа по реализации пунктов Формулы мира, санкции против агрессора и привлечение его к ответственности – это также закрепляет подписанное соглашение.

Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

"Стороны признают это соглашение как поддержку мостика к возможному членству Украины в альянсе НАТО", - говорится в соглашении.

Соглашение также предусматривает, что в случае нового вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину высшие официальные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов для консультаций по ответу и определению того, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

Остин рассказал, как разрешения на удары по РФ повлияли на ситуацию в Харьковской области

"Я вижу замедление продвижения россиян и стабилизацию этого участка фронта", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также напомнил, что еще несколько недель назад были опасения из-за возможности значительного прорыва российских оккупантов.

"Я не думаю, что мы увидим это в будущем", - добавил Ллойд Остин.

Страны G7 достигли договоренности по использованию активов РФ

"G7 четко подтвердила это обязательство, и я подтверждаю, что мы достигли политического соглашения о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года через механизм займа, для погашения которого могут быть использованы сверхдоходы от российских активов", - сказала премьер Италии, председательствующей на саммите G7.

Китай продвигает свой "мирный план". Что об этом думает Зеленский

"Если у Китайа есть альтернативный взгляд на это, то он может подготовить альтернативную формулу мира. Если они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность диалога", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.