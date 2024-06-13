Остин рассказал, как разрешения на удары по РФ повлияли на ситуацию в Харьковской области

Продвижение российских оккупантов на севере Харьковской области замедлилось после того, как часть союзников Украины разрешила наносить удары по территории России.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я вижу замедление продвижения россиян и стабилизацию этого участка фронта", - подчеркнул Остин.

Он также напомнил, что еще пару недель назад были опасения из-за возможности значительного прорыва российских оккупантов.

"Я не думаю, что мы увидим это в будущем", - добавил глава Пентагона.

Остин отметил, что украинские военные “с пользой” используют переданное западными партнерами оружие.

"Украинцы сделали многое для укрепления своих оборонительных позиций и хорошо используют оружие и боеприпасы, которые им предоставили. И все это будет продолжать поступать. Так что, на мой взгляд, со временем они станут сильнее", - рассказал он.