Гарантии безопасности Украины. Кулеба предложил странам ООН присоединиться к декларации G7

"Пока Украина борется за свое выживание, осуществляя самооборону по статье 51 Устава ООН, мы постоянно слышим абсурдные призывы к абстрактному миру. Большинство из них действительно подразумевают не мир, а несколько иное", - заявил глава МИД.

Как пояснил Кулеба, пока Украина борется с агрессией РФ, некоторые страны предлагают "сесть за стол переговоров", "не затягивать войну" или вообще - не оказывать Украине военную помощь. Такие призывы, по словам министра, только играют в пользу РФ.

"После сопротивления российской полномасштабной агрессии в течение более полутора лет, мой 40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: "Нет". Нет - геноциду под видом мира. Нет - фальшивому пацифизму, оправдывающему агрессора за его преступления. Нет - территориальным уступкам ради иллюзии мира. Нет! Мы будем бороться и победим. Потому что мы хотим жить", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что на прошлой неделе на полях Вильнюсского саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали совместную декларацию, в которой пообещали поддерживать Украину пока, она не присоединится к Альянсу.

"С тех пор к ним присоединились еще десять стран. Я призываю каждое государство-член ООН рассмотреть возможность присоединения к декларации "Группы семи", которая открыта для подписания. Внесите личный практический вклад в безопасность Украины", - сказал Кулеба, добавив, что так эти страны гарантируют и свою безопасность тоже.

Кроме того, глава МИД призвал страны ООН выбрать сторону в войне, а не занимать "нейтральную позицию".

"Я призываю всех остальных прекратить притворяться нейтральными. Нет места нейтральности в ситуации геноцидной войны и массовых зверств", - резюмировал он.

Гарантии безопасности для Украины

Одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. Эти гарантии должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, ведь тогда они будут уже не нужны.

В дальнейшем к этой декларации G7 может присоединиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине. Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Больше о гарантиях безопасности можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.