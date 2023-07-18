Гарантії безпеки України. Кулеба запропонував країнам ООН приєднатися до декларації G7

"Поки Україна бореться за своє виживання, здійснюючи самооборону за статтею 51 Статуту ООН, ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше", - заявив глава МЗС.

Як пояснив Кулеба, поки Україна бореться з агресією РФ, деякі країни пропонують "сісти за стіл переговорів", "не затягувати війну" або ж взагалі - не надавати Україні військової допомоги. Такі заклики, за словами міністра, лише грають на користь РФ.

"Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: "Ні". Ні - геноциду під виглядом миру. Ні - фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини. Ні - територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні! Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити", - наголосив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня на полях Вільнюського саміту НАТО лідери країн G7 погодили спільну декларацію, в якій пообіцяли підтримувати Україну до поки, вона не приєднається до Альянсу.

"Відтоді до них приєдналися ще десять країн. Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації "Групи семи", яка є відкритою для підписання. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України", - сказав Кулеба, додавши, що так ці країни гарантують і свою безпеку теж.

Крім того, глава МЗС закликав країни ООН обрати сторону у війні, а не займати "нейтральну позицію".

"Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств", - резюмував він.

Гарантії безпеки для України

Схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. Ці гарантії мають діяти до того часу, поки Україна не стане членом НАТО, адже тоді, вони будуть вже не потрібними.

Надалі до цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні. Серед тих, хто вже доєднався до декларації, - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Більше про гарантії безпеки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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