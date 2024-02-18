Гарантии безопасности. Украина и США могут подписать соглашение до саммита НАТО, - Стефанишина

Так, Стефанишину спросили, могут ли Украина и США подписать соглашение о гарантиях безопасности на июльском саммите НАТО. Она ответила, что переговоры о соглашении между странами уже проводились, поэтому подписание может произойти и раньше.

"Соответствующие переговоры проводились на уровне заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном. То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято ранее", - отметила вице-премьер.

Однако, по словам Стефанишиной, сегодня Украина сосредотачивается не на вопросе гарантий безопасности, а на работе с Конгрессом США по принятию решения о финансировании помощи Украине.

"Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность. Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у Patriot были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Поэтому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны", - сказала она.

О том, что Украина концентрируется на работе с Конгрессом США а не на гарантиях безопасности заявлял ранее и президент Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности

Напомним, в январе Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Лондон стал первым, кто подписал с Киевом подобный документ.

На этой неделе соглашение о гарантиях безопасности было подписано между Украиной и Германией с Францией. В то же время в Офисе президента анонсировали подписание документов безопасности еще с двумя странами.

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