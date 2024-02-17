Зеленский о гарантиях безопасности от США: сейчас фокусируемся на работе с Конгрессом

Украина сейчас фокусируется на работе с Конгрессом США для продления финансирования помощи. После этого перейдет к работе над гарантиями безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

"О гарантиях безопасности. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы сейчас фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина уже подписала три договора по безопасности. Первой страной, предоставившей гарантии безопасности, была Великобритания.

Вчера президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Блокировка помощи в США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.