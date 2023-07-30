Гарантии безопасности. Украина на следующей неделе начнет переговоры по договору с США

"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - сказал Ермак во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Это соглашение будет заключено в рамках декларации, согласованной странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе. В этой декларации Украина пообещала предоставить гарантии безопасности, которые будут действовать, пока она не присоединится к НАТО.

"К этой декларации уже присоединились более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства. С участниками декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности. Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров", - отметил Ермак. .

Он добавил, что гарантии безопасности будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат победу Украины сейчас и позволят ей сдерживать российскую агрессию в будущем. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказании РФ.

Гарантии безопасности для Украины

Одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.

Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Больше о гарантиях безопасности можете узнать в материале РБК-Украина.

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