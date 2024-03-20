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Испания передаст Украине 20 танков Leopard 2A4, - СМИ

Испания, Среда 20 марта 2024 20:10
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Испания передаст Украине 20 танков Leopard 2A4, - СМИ Архивное фото: Испания передаст Украине 20 танков Leopard 2A4 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания одобрила поставку Украине новой партии танков. Речь идет о 20 Leopard 2A4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infodefensa.

Межминистерский совет по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения Испании одобрил передачу Украине еще 20 боевых танков Leopard 2A4

Издание уточняет, что танки, как и другие материалы, перед отправкой будут подготовлены на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье.

Приоритетное оружие для Украины

"Эта новая партия материалов может быть напрямую связана с визитом делегации Государственной пограничной службы Украины на прошлой неделе в Испанию для переговоров с представителями промышленности и Министерства обороны", - пишет издание.

Министр торговли Испании Ксиану Мендес заявил, что материалы, которые передаются Украине, являются необходимым, приоритетным и важным оружием для борьбы с Россией

"Нет сомнений в том, что Украина наилучшим образом использует их для защиты своей национальной безопасности", - пояснил Мендес.

Снабжение танков в Украину

Прошлым летом Испания уже отправляла Украине партию танков Leopard 2A4.

Также Немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал, что в ближайшем будущем будет поставлять Украину боеприпасы для танков Leopard.

Также РБК-Украина собрало главную информацию об основном боевом танке немецкой армии Leopard 2.

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