Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: Зеленский раскрыл жесткое условие от США

"Ближний Восток, безусловно, влияет на президента Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.), и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп до сих пор выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что Вашингтон готов окончательно согласовать эти гарантии "на высоком уровне", как только Киев будет готов вывести свои войска с Донбасса.

Он также предупредил, что этот шаг поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это приведет к передаче стране-агрессору сильных оборонительных позиций в регионе.

Военные аналитики отмечают, что для полного захвата Донбасса, который включает так называемый "крепостной пояс" городов, значительно укрепленных ВСУ, России может понадобиться несколько лет и большое количество живой силы.

Вопрос Донбасса в переговорах

Напомним, в 2026 году Украина при посредничестве США уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны достигли прогресса по военному треку, а именно по контролю за прекращением огня.

В то же время Украина и РФ так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев. Вашингтон вообще предлагает создать там "свободную экономическую зону".