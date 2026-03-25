Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: Зеленский раскрыл жесткое условие от США

США поставили условие, согласно которому Украине придется вывести свои войска с Донбасса для получения гарантий безопасности.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Ближний Восток, безусловно, влияет на президента Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.), и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп до сих пор выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", - подчеркнул украинский президент.
Зеленский отметил, что Вашингтон готов окончательно согласовать эти гарантии "на высоком уровне", как только Киев будет готов вывести свои войска с Донбасса.
Он также предупредил, что этот шаг поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это приведет к передаче стране-агрессору сильных оборонительных позиций в регионе.
Военные аналитики отмечают, что для полного захвата Донбасса, который включает так называемый "крепостной пояс" городов, значительно укрепленных ВСУ, России может понадобиться несколько лет и большое количество живой силы.
Напомним, в 2026 году Украина при посредничестве США уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны достигли прогресса по военному треку, а именно по контролю за прекращением огня.
В то же время Украина и РФ так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев. Вашингтон вообще предлагает создать там "свободную экономическую зону".
В ответ Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он отметил, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.
Кроме того, президент Украины отмечал, что во время будущих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.